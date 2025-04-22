У частині областей вируватиме негода, оголошено штормове попередження: де і коли будуть грози

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Уже незабаром грози накриють кілька областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Грози в Україні

У вівторок, 22 грудня, вдень на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть грози. Укргідрометцентр попереджає про I рівень небезпечності (жовтий).

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Де буде гроза 22 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Протягом 22 – 24 квітня у більшості західних областей і місцями на Південному Сході будуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Уночі +8 – +13 градусів. Удень +21 – +26. Однак, у Карпатах, на узбережжі морів і Південному Сході +16 – +22 градуси.

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що до 24 квітня опадів менше. Дощі очікуються тільки переважно по Заходу й десь у Приазов'ї трішки.

"3 25 квітня опадів по території України вже буде більше. Там пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску", – зазначила представниця Укргідрометцентру.

До речі, за попереднім прогнозом на картах, 26 квітня короткочасні дощі можуть накрити всю Україну.

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Коли будуть дощі по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру

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