Де прогнозують найбільший холод: чи будуть ще заморозки та сніг навесні

Хоча перша половина квітня в Україні була аномально теплою, а температура перевищила кліматичну норму на 10 – 15 градусів, втім, з середини місяця прийшло різке похолодання.

Якою буде погода в Україні, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Сніг та мороз ще будуть, чи вже ні

Віра Балабух зауважила, що синоптична ситуація змінюється. Тож нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії.

Упродовж цього тижня погоду зумовлюватимуть арктичні повітряні маси. Вони відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну, – стане суттєво нижчою за норму. Втім, мінімальна, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми.

У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг,

– розповіла експертка.

Однак, зауважила Балабух, така погода є типовою для цього періоду року. Якраз-таки нетиповими є такі дуже високі, практично літні температури, які були на початку квітня.

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З чим була пов'язана аномальна спека

Експертка зазначила, що перша половина квітня 2024 року в Україні була аномально теплою. Особливо здивувала погода наприкінці березня і на початку цього місяця.

Максимальна температура повітря сягала 25 і навіть, в окремих районах, 29 градусів тепла. Вона була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму.

Цікаво, що зазвичай така температура характерна для літніх місяців.

Була зумовлена потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до нашої держави не лише літнє тепло, а й пил із Сахари.

Яка буде погода у травні

Балабух зауважила, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.