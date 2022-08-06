Українців попередили про шквали й град у деяких регіонах: де вируватиме негода
6 серпня 2022 , 14:50Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На українців чекає негода. Мешканці деяких областей ризикують опинитися під шквалом граду та грози.
Попередження надійшло від Державної служби надзвичаних ситуації. За даними рятувальників, погодні умови значно погіршаться.
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Мешканцям яких областей готуватися
Погода погіршить у неділю, 7 серпня, Грози варто очікувати вдень у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.
Також у окремих районах буде град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Якої погоди скоро чекати українцям
- Синоптики повідомляли, що в суботу, 6 серпня, збережеться спекотна погода. По всій території України припікатиме сонце й практично ніде не очікуються опади. Середня температура повітря у денні години 6 серпня становитиме +27+32 градуси. Найбільша спека – на Закарпатті.
- Похолодання слід чекати вже у вівторок, 9 серпня. Це буде різкий стрибок температури, як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, у Києві температурні показники можуть опуститись до +20...+22 градусів. Схожа ситуація і в інших областях.
- Також, якщо вірити прогнозам синоптиків, то осінь цьогоріч буде ранньою. Її можна буде відчути вже у другій половині серпня. Дані Гідрометцентру свідчать про те, що цьогоріч бабине літо буде пізнім і ще й коротким.