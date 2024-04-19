"Погода повертається до норми": чи буде різке потепління вже незабаром

З середини квітня в Україні знову похолодало. Вночі подекуди очікується навіть до -8 градусів морозу.

Чи чекати різкого потепління у квітні, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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Чи буде різке потепління у квітні

Наприкінці березня і в першій половині квітня погоду зумовлювало субтропічне повітря. Якщо говорити про максимальні температури, вони сягали 25 і навіть в деяких районах 29 градусів.

Такі температури є надзвичайно високими й нетиповими для цього періоду. Вони спостерігаються дуже рідко, можуть відмічатися три рази на 100 років. І якраз такий випадок ми з вами спостерігали,

– зауважила Балабух.

Втім, уже з середини місяця та упродовж наступного тижня погоду будуть зумовлювати арктичні повітряні маси.

Метеорологиня додала, що арктичне повітря, яке приходите в Україну, відчутно знизить температуру. Особливо максимальні значення. Вони стануть нижчими за норму.

Однак, мінімальна температура повітря, попри такий потужний затік холоду, залишиться в межах норми. Тільки, можливо, 20 квітня опуститься нижче норми.

Експертка зауважила, що при цьому в нас може знову спостерігатися сніг, адже деяких регіонах, особливо на Заході, нічні температури можуть опускатися навіть нижче нуля.

Однак, така погода є типовою для цього періоду року. Якраз нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця, наголосила спікерка.

І коли говорити за тенденцію, то якраз за тими розрахунками, які зараз вже є, чисельних моделей прогнозу погоди, бачимо, що такі аномально різкі зміни температури повітря, як в сторону підвищення, так і зниження, надалі малоймовірні,

– підкреслила Віра Балабух.

Також додала, що погода повертається до норми.

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