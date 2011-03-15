Коли похолодає аж до морозів і чи будуть сильні снігопади: інтерв'ю про погоду в Україні

У першій половині березня погода в Україні дивувала аномальним теплом. Температура била рекорди. У частині областей пригріло, як у травні чи навіть улітку, подекуди до +23 градусів. Утім, синоптики знову прогнозують різке похолодання з морозами та снігом.

Якою буде погода у другій половині березня – коли похолодає, чи чекати великих морозів і утворення снігового покриву, та чи можливе знову різке потепління до +20 градусів, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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З чим було пов'язане аномальне тепло на початку весни

Цього тижня в Україні сильно пригріло, подекуди вже навіть до +23 градусів. Погода більше нагадує літо, ніж початок весни. З чим пов'язане таке сильне потепління і наскільки звичною для України є така висока температура у березні?

Таке тепло було пов'язане з виносом теплої повітряної маси з південних широт. Кілька днів поспіль у нас були інтенсивні повітряні потоки, тобто вітер саме з півдня, південного заходу. І тому дійсно температурні показники були дуже високі як для березня.

Такі значення притаманні квітню, навіть його кінцю, а то подекуди й травню. Наприклад, 13 березня у Криму було навіть до +25 градусів. Середня добова температура також досить висока, і вона перевищила норму на 7 – 11 градусів. А в Криму було навіть на 14 градусів вище за кліматичну норму для цієї дати. Дійсно, у нас були такі високі, досить нетипові значення.

Усе це за рахунок ось цього виносу теплої повітряної маси з південних широт. Також у нас переважно не було активних атмосферних фронтів. Хіба що тільки в четвер, 13 березня, по Заходу й Півночі розпочався їх рух, тому пішли дощі. Але, наприклад, на Півдні їх немає. Там ще більше впливало поле підвищеного атмосферного тиску.

Через Польщу проходив циклон, але все одно ми залишалися в його теплому секторі. І атмосферні фронти з опадами не досягали південних регіонів. Тому там були такі високі показники.



Кілька днів поспіль у березні було тепло, як у квітні – травні / Фото ілюстративне Unsplash

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За кліматичними характеристиками абсолютний максимум, який коли-небудь фіксували у березні, сягає +19 – +29 градусів. То все ж таки нині у березні були температурні рекорди?

Так, температурні рекорди, звичайно, були. Ми щоденно публікували їх на сторінці у фейсбуці по всіх обласних центрах, навіть не по всіх метеостанціях, тому що на багатьох західних метеостанціях, північних, центральних, подекуди і в південних регіонах були зафіксовані температурні рекорди.

Наприклад, є метеостанції, на яких максимальна температура в конкретний день у 2025 році виявилася найвищою за всю історію спостережень. Тобто в минулі роки у цій точці, наприклад 12 березня, ніколи не було таких показників. Загалом таких значень було дуже багато.

І вони дійсно були майже весь тиждень. Тому так, настільки високі температури нетипові для березня, адже ми бачимо, що є й рекордні показники.

З чим це пов'язано? Звичайно, можемо казати, що вплив є і від глобальних змін клімату. Але наскільки він прямий, це ще, звичайно, зарано говорити. Потрібна вже аналітика від науковців та кліматологів з цього приводу. Але це такий черговий дзвіночок, що все ж таки клімат змінюється, і різні такі прояви можуть бути.

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У березні зафіксували багато температурних рекордів / Інфографіки Укргідрометцентру

Коли буде сніг в Україні та чи надовго

Чи буде різка зміна погоди вже найближчими днями? Коли йтиме сніг і чи можливе утворення сталого снігового покриву?

Сьогоднішній циклон принесе більш відчутні погодні зміни. Тому у нас 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях навіть із переходом у сніг. Це Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області.

Там навіть очікуємо на тимчасове утворення снігового покриву. Висота від 3 до подекуди 10 сантиметрів, не більше. Подекуди, звичайно, може бути налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Поки що це досить локально, але все одно треба бути готовими. Тому що особливо в березні усе залежать від температури, під час якої будуть йти ці опади. Якщо вже буде трохи нижче нуля, то, звичайно, весь цей комплекс зимових явищ може бути в цих регіонах.



У частині областей утвориться сніговий покрив / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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А чи можливі все ж таки в найближчі 10 днів сильні дощі або снігопади та коли припиняться опади?

Поки що готуємося до опадів: особливо 15 березня в західних областях очікуємо на сильний дощ, подекуди з мокрим снігом. У північних, вдень і в центральних, областях будуть помірні дощі. На решті території – поки що Південь, Схід і частково Центр – без опадів сьогодні.

16 березня в західних і північних областях можливий помірний мокрий сніг і дощ, у центральних і в більшості південних областей також будуть дощі. На решті території ще без опадів.

17 числа вже більш спокійна ситуація. Утім, може бути невеликий сніг і мокрий сніг. На Півдні та Сході – з дощем.

Там уже буде переміщуватися атмосферний фронт. Уже ось цей циклон, який зараз 15 – 16 числа буде формувати погоду, відійде. Натомість із північного заходу буде рухатися атмосферний фронт, який може спричинити 17 числа невеликі опади, переважно мокрий сніг.

18 – 19 числа буде без істотних опадів, але досить прохолодно. Надалі, з 20 березня, вже очікуємо посилення антициклону, погоду без опадів і поступове, досить повільне, але все ж таки підвищення температури.



Сильний сніг в Україні не очікується / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Зверніть увагу! Місячна кількість опадів у березні очікується в межах 22 – 42 міліметрів (у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри), що менше за норму.

Чи будуть ще сильні морози цієї весни

Коли в Україні знову похолодає, вдарять морози?

17 – 19 березня вже остаточно повітряні потоки зміняться на північно-західні. І до території України буде надходити з півночі арктичне повітря.

Відбудеться зниження температури. Вночі починаючи з 17 числа температура становитиме навіть -1 – -8 градусів подекуди по Україні. Вдень 0 – +6 градусів.



Відчутне похолодання очікується з 17 березня / Фото ілюстративне Getty Images

Наскільки нормальними є такі великі перепади температури майже на 20 градусів?

Перепади, звичайно, впродовж цього тижня великі. Але якщо ми розуміємо, що це може якось впливати на людей, то різким, дуже аномальним вважається перепад, наприклад, більш ніж 10 градусів упродовж 12 годин.

Утім, сьогодні, коли синоптичний процес іде кілька днів, це нормально. Такі перепади температури повітря іноді спостерігаються, особливо в березні. Я ще на початку наголошувала, щоб це тепло не вводило нас в оману, не розслабляло.

Тому що березень – перехідний місяць на стику холодного і теплого сезонів. Йому можуть бути притаманні як такі високі температури, що майже наближаються до літніх, так і зимові прояви. У принципі, ось це ми спостерігаємо з року в рік. Нічого такого, чогось дуже надзвичайного тут немає. Просто такі погодні умови в березні бувають.



У березні можлива як доволі висока температура, так і зимові прояви / Фото ілюстративне

А чи будуть стабільні мінуси вдень чи все ж таки лише нічні морози?

Удень ні. Десь локально може бути по Північному Сходу чи в Карпатському регіоні близько 0 градусів, але все одно до плюсових значень будуть підійматися стовпчики термометрів.

Тобто буде 0 – +5, 0 – +6 градусів. По Півдню та Південному Сходу взагалі навіть +5 – +10 градусів може бути 17 числа, трошки нижче лише 18 – 19 березня.

Та чи можливі ще великі морози – понад 10 – 15 градусів?

Ні, -10 градусів не може бути. Очікується лише мороз -1 – -6 градусів, подекуди -8 градусів максимум, залежно від рельєфу. Тобто помірні, не сильні морози.

У принципі, в березні така погода буває. Але після таких "бонусних" тижнів із великими плюсами не хочеться і складно повертатися до таких погодних умов.



Сильних морозів вже не буде цієї весни / Фото ілюстративне Unsplash

Коли знову прийде потепління

Як довго будуть морози та коли знову чекати потепління?

Ось ці вихідні і до 20 числа, навіть до кінця наступного робочого тижня, морози вночі все ж таки лишаються. Хоча після 20 березня вони вже матимуть тенденцію до послаблення.

А денна температура все ж таки, попри ці морози, буде плюсовою. Тому, щойно опади припиняться, звичайно, буде вже весняне сонечко, й воно досить інтенсивно прогріватиме приземний шар повітря.



Після 20 березня морози послабляться / Фото ілюстративне

Чи можливе після морозів наступного тижня різке підвищення температури до +20 градусів і більше?

Поки що, за розрахунками, які є на сьогодні, не очікується різке потепління. Просто після 20 березня вже йде тенденція до підвищення. Таке дуже повільне, але сподіваємося, що вже більш стабільне, ніж зараз.



Потепління буде поступовим в Україні / Фото ілюстративне Unsplash

Чи можливі в Україні ураганні вітри

Минулого тижня деякі ЗМІ з посиланням на Ventusky писали, що Україну нібито може накрити ураган. Чи можливі такі сильні вітри в Україні взагалі та чи варто довіряти таким метеорадарам?

Перш за все, ми таку термінологію взагалі не використовуємо та радимо всім ЗМІ також її не використовувати.

Ураганний вітер – це більше, ніж 32 метри на секунду. У нас такі швидкості практично не спостерігаються, хіба що на високогір'ї, але там це нормально, таке буває досить часто. Не треба аматорам аналізувати ось ці карти, скажімо так, професійні і з відкритих джерел на великий строк. Тому що потім це все не відповідає дійсності, тільки вводить в оману користувачів.



Ураганні вітри в Україні фактично не спостерігаються / Фото ілюстративне

12 – 13 березня в нас було трохи вітряно під час проходження атмосферних фронтів. Особливо в Карпатському регіоні були відчутні такі пориви вітру. І ось у четвер, 13 березня, по Півдню, центральних областях також проходив цей атмосферний фронт з поривами вітру. Але, в принципі, вони всі були в межах 15 – 20 метрів за секунду. Дещо більше на високогір'ї Карпат, як я зазначала, але це всюди I рівень небезпечності (жовтий). 14 березня вже була стабільніша ситуація.

Звичайно, під час проходження атмосферних фронтів, які в нас очікуються 15 березня, певне посилення може бути. Але поки що тільки в Карпатах пориви прогнозуємо, і то місцями.

16 числа взагалі більш спокійно. Хоч з опадами, але перебіг цих атмосферних фронтів буде спокійнішим, у межах 5 – 10 метрів за секунду, адже вітер просто змінюватиме свій напрямок з північно-східного на північно-західний.

У принципі, таких якихось поривів не прогнозуємо. Хіба що 17 березня вдень у західних областях може бути посилення до 15 – 20 метрів за секунду.