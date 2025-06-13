Жодного сонячного дня: як довго в Україні будуть дощі та грози, коли припиняться опади

Найближчими днями в Україні знову йтимуть дощі та грози. Уже незабаром опади накриють майже всі області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли припиняться дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 13 червня вночі на Півночі, вдень в Україні, крім Карпатського регіону й Півдня, удень 14 червня на більшій частині території, упродовж доби 15 червня на Лівобережжі й у Криму будуть короткочасні дощі, подекуди грози.

За орієнтовним прогнозом на картах, уже в понеділок, 16 червня, у частині областей мінлива хмарність, без опадів. Зокрема, дощі не очікуються на Одещині, Миколаївщині, Волині, Рівненщині, Одещині, Житомирщині, Херсонщині, Буковині, Київщині й у Києві.

Цікаво, що протягом 13 – 16 червня жодних опадів не прогнозують лише в одній області, – Закарпатській.

Втім, 17 червня, дощі знову накриють майже всю Україну. Зокрема, будуть і на Закарпатті. Без опадів, ймовірно, тільки на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині й у Криму. В усіх інших регіонах – короткочасні дощі. Грози поки не очікуються.

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Прогноз погоди на 13 – 17 червня в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

Важливо! За кліматичними характеристиками, у червні частіше бувають грози, спостерігаються град і шквали.