До +14: перед Новим роком в Україні знову потеплішає
Залишився тиждень до Нового року. Втім, найближчими днями сильних морозів ще не буде. Ба більше, пригріє аж до +14 градусів.
Коли в Україні знову потепліє, розповіли в Укргідрометцентрі. Синоптики також спрогнозували, яка буде погода в найближчі три доби, передає 24 Канал.
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Коли чекати потепління
Вдень Різдва в Україні очікується помірний мокрий сніг з переходом в дощ. У вівторок, 26 грудня, на Сході, вночі й на Заході, вдень у північній частині – невеликий дощ. На решті території, а 27 грудня вже у більшості областей без істотних опадів.
На дорогах України подекуди ожеледиця. Пориви західного вітру 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат – 25 – 30.
Потепління очікується вже у вівторок. Так, може пригріти навіть до +14.
Температура 25 грудня вночі 0 – 5 морозу, на Заході країни, 26 – 27 грудня в більшості областей 0 – 6 тепла. Вдень 1 – 9 тепла, у західній частині, 26 грудня в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, 6 – 14 градусів тепла,
– спрогнозували синоптики.
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Столицю засипало снігом: працює техніка
- У КМДА повідомили, що до прибирання снігу та протиожеледної обробки в Києві залучили 294 одиниці техніки "Київавтодору".
- Також 315 працівників у складі 45 бригад з ручного прибирання очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.
- Дороги, мости, спуски та підйоми обробляють протиожеледними засобами. До речі, за добу вже використали понад 397 тонн солі та 3 тонни піску.
- Зелені зони прибирають 636 працівників і 59 одиниць техніки "зеленбудів".
- У КМДА зауважили, що за прогнозом синоптиків, 25 грудня очікується мокрий сніг з переходом у дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, пориви вітру 17 – 22 метри на секунду.
- "Закликаємо водіїв бути обачними на дорозі, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників", – підкреслили в КМДА.