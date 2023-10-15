Обережно, погіршення погоди: в Україні прогнозують небезпечні явища

Синоптики попередили про погіршення погоди. Небезпечні явища очікується у більшості центральних областей та на Сумщині.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Якої погоди чекати вже цієї ночі, передає 24 Канал.

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Обережно, небезпечні явища

За прогнозом синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються на території України вже цієї ночі.

"Вночі 16 жовтня у більшості центральних та Сумській областях значний дощ. Вранці та вдень 16 жовтня в Україні (крім північної частини) пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, I рівень небезпечності, жовтий", – підкреслили в Укргідрометцентрі.

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Де чекати значних дощів / Скриншот з Укргідрометцентру

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