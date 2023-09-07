Температура впаде аж до 4 градусів: коли і де в Україні вже будуть холодні ночі

Літня спека спала. Лише подекуди стовпчики термометрів вдень сягнуть +28 градусів. Цікаво, що в частині областей вночі вже очікуються 4 градуси тепла.

Яка буде погода найближчими днями, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Де відчутно знизиться температура, пише 24 Канал.

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Синоптики зазначили, що у найближчі три доби на території нашої держави переважно буде без опадів. Лише на крайньому Сході вдень 7 вересня та вночі 9-го подекуди пройде невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде північно-західним з переходом на північно-східний, пориви 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у південній частині вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+28. На решті території вночі 7 вересня +9...+15, 8 – 9 вересня +4...+10, вдень + 19...+25, у східних та північно-східних областях +15...+20,

– додали в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, найпрохолодніше ночі будуть на Луганщині та Сумщині. Ледь тепліші – на Чернігівщині та Полтавщині.

Прогноз погоди на 8 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Найближчим часом заморозки в Україні ще не очікуються. До речі, Ігор Кібальчич писав, що, ймовірно, вони будуть вже у третій декаді вересня.

"На тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній Півночі країни в окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі", – зазначав синоптик.