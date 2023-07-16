Спека вже влупить майже по всій Україні: де та коли чекати потепління
Джерело:Укргідрометцентр
Літні дощі та грози нарешті припинилися. Окрім того, зовсім скоро потеплішає майже у всіх областях нашої держави.
Синоптики прогнозують, що упродовж 16 – 18 липня погода знову буде нестійкою. Однак, очікується спека, пише 24 Канал.
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Де та коли потеплішає
Цієї неділі буде без опадів. Далі, 17 липня, подекуди в західних, а 18 – в західних, північних, більшості центральних, місцями в Одеській та Миколаївській областях знову короткочасні дощі з грозами.
Температура вночі + 13...+19 градусів. 16 – 17 липня на Півдні, у вівторок в більшості областей + 16...+22 градуси. Вдень +24...+30, на Півдні, у західних та Вінницькій областях, у понеділок в Україні, крім Сходу, підвищення до +28...+34 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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