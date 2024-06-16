Дощ, град і сильний вітер: в яких областях оголосили штормове попередження

У неділю, 16 червня, у низці регіонів України очікують небезпечні метеорологічні явища. Частиною країни знову пройдуть дощі, грози, шквали та гради.

Шторм накриває фактично половину України. Цього разу жителі практично всіх західних та північних областей можуть бути спокійними.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі попереджають, що 16 червня у південних, центральних та східних областях очікуються грози, вдень в окремих районах можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, а також вночі і Дніпропетровській та Запорізькій областях прогнозують значний дощ.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

В яких регіонах оголосили штормове попередження / Укргідрометцентру

Водночас через негоду у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Якою буде погода

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 16 червня по Україні вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі сягатиме +12...+17, у західних областях трохи прохолодніше – +8...+13 градусів. Вдень позначки термометра показуватимуть +20...+25, у східних та південних областях очікується спека до +23…+28 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже 19 червня в Україні потеплішає . Так, майже по всій території нашої держави температура повітря сягне +30 градусів, а подекуди навіть вище. Однак вже наступного дня температура знову знизиться до +22...+25 градусів.

У вівторок на Заході, 18 червня в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, переважно без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вдень +20 – +26, у південних, східних областях, в Україні +23 – +29. У понеділок, 17 червня знову прогнозується дощ.

Погода у столиці

У Київській області 16 червня очікують хмарне небо з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі по області коливатиметься у межах +12...+17, вдень буде +20...+25. Безпосередньо у Києві вночі температура не перевищуватиме +15...+17, а вдень +21...+23.