УКР РУС
2 лютого 2025, 16:07
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Мокрий сніг, ожеледиця та мороз: прогноз погоди на 3 лютого

Анастасія Діденко

В Україні 3 лютого буде хмарно, з мокрим снігом, дощем та ожеледицею. Вітер холодний, а температура залишатиметься зимовою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 3 лютого в Україні

Початок лютого не принесе потепління – в Україні й надалі пануватиме зимова погода з мокрим снігом, дощами та ожеледицею. У деяких регіонах можливе налипання мокрого снігу, тож варто бути обережними на дорогах.

У більшості областей очікується хмарна погода. На півдні та південному сході прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями з налипанням снігу. В інших регіонах також можливі невеликі снігопади. Дороги будуть слизькими, тому водіям і пішоходам слід бути максимально уважними. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів в секунду.

Вночі температура опуститься до -5 градусів, у Карпатах може бути до -9 градусів.
Вдень у більшості регіонів буде від -2 градусів до +3 градусів.
У Криму – найтепліше, там очікують +2 – +7 градусів.

Через сніг та ожеледицю варто бути обережними за кермом і обирати теплий одяг для прогулянок.

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Прогноз погоди на 3 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ -1 – +1
  • Ужгород +2 – +4
  • Львів 0 – +2
  • Івано-Франківськ 0 – +2
  • Тернопіль 0 – +2
  • Чернівці 0 – +2
  • Хмельницький 0 – +2
  • Луцьк -1 – +1
  • Рівне -1 – +1
  • Житомир -1 – +1
  • Вінниця -1 – +1
  • Одеса +2 – +4
  • Миколаїв +1 – +3
  • Херсон +2 – +4
  • Сімферополь +4 – +6
  • Кропивницький +2 – +4
  • Черкаси 0 – +1
  • Чернігів 0 – +2
  • Суми 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Дніпро +1 – +3
  • Запоріжжя +1 – +3
  • Донецьк +1 – +3
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків 0 – +2