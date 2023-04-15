Разом з пасочками готуйте парасолю: прогноз погоди в Україні на 15 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 15 квітня, в Україні буде дощова погода. Тож варто підготуватись до освячення великодніх кошиків.
Синоптики попереджають, що у суботу буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких областях литимуть дощі.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Жителям Закарпаття, Прикарпаття та Правобережжя варто прихопити до церкви парасолю, адже синоптики прогнозують помірні дощі у цих регіонах. На решті території обіцяють день без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі випаде невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 14-19 градусів, натомість в Карпатах вночі та вдень – 2-7 градусів тепла.
У столиці істотних опадів не слід очікувати, однак синоптики попереджають про невеликий дощ вдень. Температура по області вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів.
Погода у містах України
- Київ – +10…+12
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +11…+13
- Івано-Франківськ – +12…+14
- Тернопіль – +11…+13
- Чернівці – +12…+14
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +10…+12
- Рівне – +10…+12
- Житомир – +10…+12
- Вінниця – +11...+13
- Одеса – +13…+15
- Миколаїв – +15…+17
- Херсон – +16...+18
- Сімферополь – +16...+18
- Кропивницький – +15...+17
- Черкаси – +11...+13
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +8...+10
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +14...+16
- Донецьк – +9...+11
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +9...+10