Разом з пасочками готуйте парасолю: прогноз погоди в Україні на 15 квітня

15 квітня 2023, 07:26
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Джерело:

Укргідрометцентр

У суботу, 15 квітня, в Україні буде дощова погода. Тож варто підготуватись до освячення великодніх кошиків.

Синоптики попереджають, що у суботу буде хмарно з проясненнями. Однак у деяких областях литимуть дощі.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Жителям Закарпаття, Прикарпаття та Правобережжя варто прихопити до церкви парасолю, адже синоптики прогнозують помірні дощі у цих регіонах. На решті території обіцяють день без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі випаде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 14-19 градусів, натомість в Карпатах вночі та вдень – 2-7 градусів тепла.

У столиці істотних опадів не слід очікувати, однак синоптики попереджають про невеликий дощ вдень. Температура по області вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів.

Погода у містах України

  • Київ – +10…+12
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +11…+13
  • Івано-Франківськ – +12…+14
  • Тернопіль – +11…+13
  • Чернівці – +12…+14
  • Хмельницький – +10…+12
  • Луцьк – +10…+12
  • Рівне – +10…+12
  • Житомир – +10…+12
  • Вінниця – +11...+13
  • Одеса – +13…+15
  • Миколаїв – +15…+17
  • Херсон – +16...+18
  • Сімферополь – +16...+18
  • Кропивницький – +15...+17
  • Черкаси – +11...+13
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +8...+10
  • Полтава – +10...+12
  • Дніпро – +12...+14
  • Запоріжжя – +14...+16
  • Донецьк – +9...+11
  • Луганськ – +7...+9
  • Харків – +9...+10

Прогноз погоди на 15 квітня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Анна Романюк