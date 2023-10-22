Чи вдарять у жовтні сильні морози та випаде сніг

В Україні знову бабине літо. Температура повітря у частині регіонів сягнула показників майже літньої спеки. Втім, наступного тижня можливе похолодання.

Чи вдарять сильні морози до кінця жовтня і чи буде ще десь, окрім Карпат, сніговий покрив, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть морози та сніг до кінця жовтня

Синоптики прогнозували на вихідні вночі 8 – 13 градусів тепла, у західних і південних областях 14 – 18 градусів. Вдень 17 – 22. У неділю на Півдні аж до 28 градусів.

Раніше Наталія Птуха розповіла про орієнтовні прогнози на понеділок. Зокрема, зазначала, що 23 жовтня вночі 7 – 13, на Півдні до +17, у західних областях 4 – 9 тепла. Вдень 14 – 19, на Півдні до 23. Тим часом у західних та північних областях прохолодніше. Зокрема, вже 9 – 15 градусів.

Синоптикиня також відповіла, що ані сильні морози, ані сніговий покрив наразі не очікуються.

Тенденція все ж таки до більших значень (температури – 24 Канал). Втім, не таких високих, як ми звикли протягом вересня чи першої половини жовтня,

– підкреслила Птуха.

Яскравих атмосферних фронтів наступного тижня поки не прогнозували. По Півдню ще може утримуватися +20 градусів.

Цікаво, що згідно з даними на картах Укргідрометцентру, уже з вівторка, 24 жовтня, в Україні може знову знизитися температура. Ймовірно, найпрохолодніше на Заході. Щоправда, навіть без маленьких мінусів, орієнтовно 4 – 7 градусів. Тож щонайменше до 25 жовтня поки без морозів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру