Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV.
Дивіться також Зима посеред квітня: на Львівщині сьогодні обіцяють мокрий сніг
Як зміниться погода на Великдень?
Фахівець розповів, що в Україні в період з 10 по 11 квітня ще зберігатиметься високий ризик знижень до заморозків уночі. У денний час передбачають від 3 до 10 градусів тепла, на Закарпатті пригріє до 14 градусів тепла.
На Великдень подекуди дощитиме лише на півдні та сході країни, проте в інших регіонах буде сухо. І хоча вночі здебільшого будуть заморозки, 0 – 3 градуси, але на півдні та південному сході синоптики прогнозують вже дещо вищу температуру,
– розповів він.
За його словами, у південній та південно-східній частинах країни температура повітря у нічний час коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 14 градусів тепла.
Крім вищезгаданого, представник Укргідрометцентру також додав, що з 10 – 11 квітня підвищення температурних значень очікується у Києві, показники можуть зрости і становити від 7 до 7 градусів впродовж дня.
"На Великдень, 12 квітня, у столиці погода буде такою ж, як і загалом по країні: вночі зберігатимуться невеликі заморозки, а от удень буде тепліше: в межах +7…+13 градусів", – пояснив Іван Семиліт у коментарі.
Які погодні умови будуть найближчими днями?
Загалом найближчим часом подекуди в Україні ще варто очікувати незначні опади. Температурні показники значних змін не зазнають, протягом нічних годин ще утримаються заморозки до 3 градусів морозу.
Хоч циклони принесли дощі та мокрий сніг, але наприкінці тижня погодні умови в Україні частково покращаться. Через це опадів тимчасово поменшає. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.
Раніше повідомляли, що уночі 9, 10 та 11 квітня очікують заморозки на поверхні ґрунту. Оголошено І рівень небезпечності, що означає небезпеку для населення і ускладнення роботи транспорту та інфраструктури.