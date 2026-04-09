Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV.

Як зміниться погода на Великдень?

Фахівець розповів, що в Україні в період з 10 по 11 квітня ще зберігатиметься високий ризик знижень до заморозків уночі. У денний час передбачають від 3 до 10 градусів тепла, на Закарпатті пригріє до 14 градусів тепла.

На Великдень подекуди дощитиме лише на півдні та сході країни, проте в інших регіонах буде сухо. І хоча вночі здебільшого будуть заморозки, 0 – 3 градуси, але на півдні та південному сході синоптики прогнозують вже дещо вищу температуру,

– розповів він.

За його словами, у південній та південно-східній частинах країни температура повітря у нічний час коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 14 градусів тепла.

Крім вищезгаданого, представник Укргідрометцентру також додав, що з 10 – 11 квітня підвищення температурних значень очікується у Києві, показники можуть зрости і становити від 7 до 7 градусів впродовж дня.

"На Великдень, 12 квітня, у столиці погода буде такою ж, як і загалом по країні: вночі зберігатимуться невеликі заморозки, а от удень буде тепліше: в межах +7…+13 градусів", – пояснив Іван Семиліт у коментарі.

