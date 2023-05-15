Дощові літа й холодні весни: як зміниться клімат України за десятиліття

Щороку 15 травня у світі відзначають Міжнародний день захисту клімату. Про те, як змінився клімат України, і що ми можемо зробити, аби вберегти його від глобальних змін – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Січень і травень в Україні стали холоднішими

Клімат в Україні змінюється в унісон з глобальними тенденціями. За останні 120 – 140 років приземна температура повітря підвищилася на 1,2 – 1, 3 градуси за рік. Однак в останнє тридцятиліття потепління інтенсифікувалося і температура вже підвищується з темпом 0,2 – 0,4 градуса за рік.

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Відбулися певні зміни й у сезонному ході температурного режиму і режиму зволоження. Так зими стали теплими і малосніжними, а літа більш спекотними і посушливими.

Але водночас, наприклад, в останні десятиліття на фоні теплих зим відмічається незначне похолодання в січні майже на всій території України. Крім того, травень вже декілька років не балує нас теплом.

Під впливом глобальної зміни клімату перебувають всі регіони України, щоправда – з певними регіональними особливостями. Найбільш вразливі до зміни клімату і наслідків від них є:

гірські регіони (Карпати, Кримські гори);

узбережжя Чорного та Азовського морів;

південні регіони України, через аридизацію кліматичних умов.

До того ж ситуація ускладняється проявом стихійних явищ.

Потужний вплив війни на довкілля

Важливо зауважити, що для клімату характерна певна мінливість і аномальність. Прояви кліматичних аномалії, несприятливих погодних явищ – це природньо. Вони були, є і будуть…

Щоправда, через стрімке потепління, земна кліматична система перебуває у збудженому стані. Тому аномальні погодні явища (зливи, повені, буревії, аномально високі температури) стали масштабнішими за території і потужнішими по впливу.

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На наше довкілля потужний вплив мають воєнні дії. Наприклад, кліматичні ефекти можуть бути спричинені збільшенням викидів парникових газів, через інтенсифікацію енергомісткого військового виробництва у світі. Метеорологічні ефекти вже проявляться у вигляді закислених або чорних дощів, через забруднення атмосфери в результаті емісії продуктів детонації ракет та снарядів, продуктів горіння, викидів газів із пересувних транспортних джерел.

Слід сказати і про довкільні ефекти. Мовиться про пошкодження ландшафтів та заповідних територій в результаті вибухів, пересування військової техніки, будівництва фортифікацій та виникнення потужних пожеж.

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Людство стикається з масштабними і потужними викликами від природи (зміна клімату, землетруси, стихійні явища тощо), а тому слід задуматися і припинити хижацьке ставлення до навколишнього середовища.

На Україну чекає більше холоду

Ймовірно, до кінця 21 століття температура підвищиться на 2 – 2,5 градуси. Однак для клімату характерні певні циклічності. Тому наступні кілька десятиліть на фоні теплих зим можуть проявлятися доволі холодні періоди взимку, затяжні прохолодні весни й більш дощові літа.

Щоб мінімізувати зміни клімату, люди повинні зменшити антропогенні викиди парникових газів в атмосферу та бережно ставитися до довкілля. Це – головне завдання станом на зараз. Думаю, що найкращим подарунком для нашої планети буде наша любов, поміркованість і розвиток зелених технологій.