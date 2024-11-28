Сніг і дощі накриють більшість областей України: погода на 29 листопада
У п'ятницю, 29 листопада, погода в Україні буде хмарною. Опади очікуються в більшості областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 29 листопада
Дощі йтимуть у західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Подекуди з мокрим снігом. Тим часом на решті території без опадів.
До речі, у північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні південно-східний, на Заході з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Значних морозів в Україні ще не буде, – вночі максимум -6 градусів. Вдень подекуди до +12 градусів.
Температура протягом доби від +2 до -3 градусів (вночі у східних областях -1 – -6, вдень на Заході та Півдні +3 – +8, на Одещині й у Криму до +12 градусів),
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Температура у великих містах
- Київ 0 – +2
- Ужгород +5 – +7
- Львів +5 – +7
- Івано-Франківськ +5 – +7
- Тернопіль +5 – +7
- Чернівці +5 – +7
- Хмельницький +5 – +7
- Луцьк +5 – +7
- Рівне +5 – +7
- Житомир -1 – +1
- Вінниця -1 – +1
- Одеса +7 – +9
- Миколаїв +5 – +7
- Херсон +5 – +7
- Сімферополь +9 – +11
- Кропивницький +1 – -1
- Черкаси -1 – +1
- Чернігів -1 – +1
- Суми -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Дніпро -1 – +1
- Запоріжжя +5 – +7
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ 0 – +2
- Харків 0 – +2