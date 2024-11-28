Сніг і дощі накриють більшість областей України: погода на 29 листопада

У п'ятницю, 29 листопада, погода в Україні буде хмарною. Опади очікуються в більшості областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 29 листопада

Дощі йтимуть у західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Подекуди з мокрим снігом. Тим часом на решті території без опадів.

До речі, у північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні південно-східний, на Заході з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Значних морозів в Україні ще не буде, – вночі максимум -6 градусів. Вдень подекуди до +12 градусів.

Температура протягом доби від +2 до -3 градусів (вночі у східних областях -1 – -6, вдень на Заході та Півдні +3 – +8, на Одещині й у Криму до +12 градусів),

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 29 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

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Температура у великих містах