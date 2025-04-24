У частині областей оголосили штормове попередження: де і коли будуть грози

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Частину областей України накриють грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Грози в Україні

Вдень 25 квітня грози пройдуть у західних, північних і центральних областях грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Штормове попередження на 25 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики прогнозували, що 25 – 26 квітня короткочасні грозові дощі йтимуть у більшості областей. У неділю, 27 квітня, уже переважно без опадів.

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Коли будуть дощі та грози / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що з 25 квітня опадів по території України вже буде більше. Пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску.

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Зауважимо, у ДСНС наголошували, що гроза – це завжди небезпечно. Перш за все варто навчитися передбачати наближення грози й у такому випадку краще утриматися від поїздок у ліс, поле або до водойми. Бажано не віддалятися далеко від дому.

Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом одразу же гуркіт грому. Тобто грозова хмара перебуває над вами. Тоді небезпека удару блискавки найбільш вірогідна.

Під час грози не можна:

ховатися під поодинокими та високими деревами,

стояти біля побитих і обгорілих дерев,

стояти на даху,

перебувати серед поля,

плавати у відкритій водоймі,

користуватися парасолями з металевими ручками,

користуватися електронними пристроями.

Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 Каналу

Град на Прикарпатті

Зауважимо, 18 квітня подекуди в Івано-Франківській області випав град. Зокрема, він був у Яремче, Микуличині та Ворохті.

Місцеві жителі активно поширювали відео у мережі. Люди розповідали, що град був розміром, як перепелине яйце.