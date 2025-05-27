Негода накриє кілька областей: де і коли будуть сильні дощі, грози, град і шквали

Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 28 травня негода накриє частину областей. Будуть сильні дощі, грози та шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Штормове попередження на 28 травня

У Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях 28 травня будуть значні дощі. Удень в Карпатах і на Лівобережжі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Зверніть увагу! Така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.️

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Штормове попередження на 28 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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