Чи будуть у вересні затяжні осінні зливи та грози

Уже цієї неділі почнеться вересень. Очікується, що перший місяць осені в Україні буде теплим. Ба більше, подекуди навіть можлива сильна спека.

Чи почнуться у вересні сильні й затяжні осінні зливи – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Дощі та грози у вересні

Експертка зазначила, що за попередніми розрахунками, місячна кількість опадів у вересні очікується 37 – 76 міліметрів. У Карпатах більше, зокрема, 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.

Тим часом середня місячна температура повітря передбачається в межах +15 – +20 градусів, у Карпатах +13 – +14. До речі, це на 2 градуси вище за норму.

Вересень – це перехідний місяць від літа до осені, якому притаманне зниження температури та послаблення саме грозової діяльності, адже грози – це літній процес,

– наголосила Діана Кривобок.

Синоптикиня розповіла, що сильні й затяжні зливи у вересні не очікуються. Ба більше, у перший тиждень вересня може взагалі не бути опадів.

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