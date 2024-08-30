Чи будуть у вересні затяжні осінні зливи та грози
Уже цієї неділі почнеться вересень. Очікується, що перший місяць осені в Україні буде теплим. Ба більше, подекуди навіть можлива сильна спека.
Чи почнуться у вересні сильні й затяжні осінні зливи – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.
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Дощі та грози у вересні
Експертка зазначила, що за попередніми розрахунками, місячна кількість опадів у вересні очікується 37 – 76 міліметрів. У Карпатах більше, зокрема, 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.
Тим часом середня місячна температура повітря передбачається в межах +15 – +20 градусів, у Карпатах +13 – +14. До речі, це на 2 градуси вище за норму.
Вересень – це перехідний місяць від літа до осені, якому притаманне зниження температури та послаблення саме грозової діяльності, адже грози – це літній процес,
– наголосила Діана Кривобок.
Синоптикиня розповіла, що сильні й затяжні зливи у вересні не очікуються. Ба більше, у перший тиждень вересня може взагалі не бути опадів.
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Коли буде похолодання
- Також Кривобок розповіла, що найближчим часом зниження температури в Україні не очікується. Ба більше, початок вересня 2024 року буде теплим. Подекуди навіть збережеться літній характер погоди.
- "Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури", – сказала експертка.
- Водночас синоптикиня додала, що це ще будуть уточнювати, адже синоптичні процеси можуть змінитися.
- До слова, згідно з аналізом, упродовж попередніх років у другій і третій декаді вересня відмічалися заморозки в повітрі. У Карпатах, подекуди Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях навіть у першій декаді місяця.
- Сніг фіксували тільки на високогір'ї Карпат.
- "Поки що не очікуємо. У першій декаді вересня заморозків 100% не буде. Адже початок вересня у нас буде дуже теплий. Тому про заморозки говорити ще зарано", — наголосила Діана Кривобок.