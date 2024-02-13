Чи буде в Україні тепла весна: кліматологиня сказала, чого чекати

До весни залишилося трохи більше ніж два тижні. І хоча в Україні значно потеплішало, втім, незабаром, зима знову заявить про свої права морозами. Втім, очікується, що весна буде теплою.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Яка буде погода навесні 2024 року

Кліматологиня зазначила, що, за попередніми прогнозами, середня за сезон температура повітря і в окремі весняні місяці буде, ймовірно, на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.

Проте, коли ми говоримо, що температура повітря очікується вищою за норму, це не значить, що у нас не буде заморозків. Арктичні вторгнення ще можливі. А за від'ємної температури можливий і сніг. То ж з зимою прощатись ще не варто,

– зазначила Віра Балабух.

Прогноз на найближчі три доби

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 13 лютого пройде невеликий, а в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Тільки на Півдні та Південному Сході вночі без опадів.

Також вночі та вранці у північних областях подекуди туман.

Температура вночі 2 – 8 тепла, вдень 8 – 13, у західних та північних областях 5 – 10 градусів.

Тим часом у Карпатах дощ з мокрим снігом за температури 0 – 5 градусів тепла.

У наступні дві доби в Україні, крім Заходу та Сходу, невеликий дощ, у четвер у північних та центральних областях з мокрим снігом

У середу, 14 лютого, упродовж доби 1 – 7 градусів тепла. Втім, у південній та східній частині вдень 8 – 13 тепла.

Далі, 15 лютого, вночі та вдень у південній частині 1 – 6 тепла, на решті території від 4 тепла до 2 морозу. На Чернігівщині та Сумщині вночі 4 –9 морозу, вдень 1 –6 морозу.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі та вдень 4 – 9 морозу.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.

Орієнтовний прогноз погоди на 15 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру