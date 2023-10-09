Після заморозків: коли в Україні знову потепліє

Синоптики прогнозували, що цієї та наступної ночі майже всю Україну скують заморозки. Втім, холод надовго поки що не затримається. Незабаром знову пригріє.

Потепління очікується вже цього тижня. Звичайно ж, про жодну спеку вже не йдеться. Втім, погода ще порадує українців теплом, пише 24 Канал.

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Синоптик спрогнозував, коли потепліє

Ігор Кібальчич зробив прогноз на тиждень. В Україні очікується контрастна погода з коливаннями температури повітря та атмосферного тиску.

За словами синоптика, у першій половині буде досить-таки вітряно та холодно, особливо вночі. Адже погодні умови формуватимуться під впливом глибокої висотної улоговини з півночі та холодної повітряної маси арктичного походження.

Поступово, з середини тижня очікується підвищення температури повітря та ослаблення вітру,

– підкреслив Кібальчич.

Зауважимо, що згідно з прогнозом, заморозки ймовірно будуть аж до середи. Вже з четверга, 12 жовтня, очікується потепління. Так, температура повітря вночі сягатиме +6…+11 градусів, на Сході +5…0. Вдень знову пригріє до +16...+21 градуса.

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