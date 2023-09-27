Літо не збирається здавати свої позиції: яка буде погода в останні дні вересня

І хоча вже зовсім скоро розпочнеться жовтень, поки що метеорологічна осінь ще не настала. Цього тижня літо не планує здавати свої позиції. Тож погода ще порадує українців своїм теплом.

Найближчими днями вплив антициклону продовжиться. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

Дізнайтеся також Коли чекати похолодання: скільки ще в Україні буде тепло та сонячно

Яка буде погода в останні дні вересня

Упродовж кількох наступних діб, 27 – 29 вересня, в Україні утримається суха погода. Значення температури істотно не зміняться.

Метеорологічне літо досі триває і на цьому тижні воно не збирається здавати свої позиції,

– підкреслила Наталія Птуха.

Завдяки впливу антициклону – поля підвищеного тиску з північного сходу на території України, збережеться погода без опадів, малохмарну та доволі спокійну.

У нічні години у межах +9...+14 градусів по всій території України. Трохи тепліше на Півдні. Місцями на узбережжі до 18 градусів. Вдень +22...+28 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Орієнтовний прогноз на 29 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповіла, що метеорологічна осінь в Україні настане, коли середньодобова температура буде нижча, ніж +15 градусів.

Це цікаво Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптики здивували прогнозом

У столиці зафіксували новий температурний рекорд