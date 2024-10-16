Де будуть дощі найближчими днями, а в яких областях – сильні заморозки

Синоптики попереджають про небезпеку. Сильні заморозки очікуються в низці областей. Тим часом в інших пройдуть дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр. В областях, де будуть заморозки, оголошено II рівень небезпечності.

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Сильні заморозки

Так, вночі 17 жовтня у західних, Житомирській і Вінницькій областях, 18 – 19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних очікуються сильні заморозки

0... -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий),

– попередили синоптики.

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Де будуть заморозки / Скриншоти з Укргідрометцентру

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