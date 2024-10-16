Де будуть дощі найближчими днями, а в яких областях – сильні заморозки

16 жовтня 2024, 20:00
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку. Сильні заморозки очікуються в низці областей. Тим часом в інших пройдуть дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр. В областях, де будуть заморозки, оголошено II рівень небезпечності.

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Сильні заморозки

Так, вночі 17 жовтня у західних, Житомирській і Вінницькій областях, 18 – 19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних очікуються сильні заморозки

0... -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий),
– попередили синоптики.

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Де будуть заморозки / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на три доби: де будуть дощі

  • В Укргідрометцентрі також оприлюднили детальний прогноз на три доби, зокрема, 17 – 19 жовтня.
  • Синоптики зазначили, що на Півдні, Сході та у Дніпропетровській області подекуди пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.
  • Вночі та вранці на Заході подекуди туман.
  • Вітер північно-східний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
  • Вдень в Україні +7... +12 градусів, на Закарпатті до +16.