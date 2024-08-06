Знову дощі та грози: як довго ще будуть опади в Україні

Найближчими днями в частині України знову пройдуть дощі та грози. Так, у середу, 7 серпня, опади очікуються в більшості областей.

Де і як довго вони будуть й коли припиняться, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

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В яких областях прогнозують дощі та грози

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі 7 серпня в більшості північних, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій і Черкаській областях, вдень в Україні, крім західних, Донецької й Луганської областей, подекуди короткочасний дощ і гроза.

Температура вночі +13 – +18 градусів, на Півдні +17 – +22. Вдень +22 – +27. Втім, у південних, східних областях і на Дніпропетровщині +26 – +31 градус.

Далі, 8 серпня, ймовірно, переважно без опадів. Втім, у п'ятницю, 9 серпня, на Заході, вдень і в північних, Вінницькій і Черкаській областях знову короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території України без опадів.

Температура вночі +13 – +19 градусів, вдень +21 – +28. Тільки в південній частині +16 – +21 і +27 – +32 градуси.

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Де будуть дощі та грози 7 – 9 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

У найближчі три доби вітер північно-західний і західний, 3 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, в більшості областей литиме й 10 серпня. Втім, уже на 11 число дощі та грози в Україні не очікуються.

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Орієнтовний прогноз погоди на 11 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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