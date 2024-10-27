Чи вдарять в Україні сильні морози взимку 2024 – 2025
Цього року погода в Україні дивує аномальним теплом. Метеорологічне літо почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Згодом вдарили сильні заморозки, втім, далі температура повітря знову зросла.
Та чи можлива цього року рання зима, якої погоди чекати, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.
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Погода на зиму 2024 – 2025 в Україні
Експертка зазначила, наразі неможливо спрогнозувати, чи буде цього року рання зима. Водночас наголосила, зима в Україні буде теплою.
Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму,
– розповіла Віра Балабух.
Також зауважила, що протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою.
За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року,
– сказала метеорологиня.
Віра Балабух також наголосила, що сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Експерти можуть сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми. Якою саме буде температура повітря і коли, – можна тільки за 5 діб.
Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі,
– зазначила метеорологиня.
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Погода на листопад 2024 в Україні
- До речі, Віра Балабух також розповіла, що за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.
- Водночас метеорологиня зазначила, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна. Мовляв, достовірно дізнатися, яких значень може сягати температура, можна лише за 5 діб.