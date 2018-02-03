Прогноз погоди на 3 лютого: на Україну суне циклон з Балкан
В суботу, 3 лютого, до західних кордонів України прийде циклон з Балкан. Що спричинить на Заході дощ з мокрим снігом. Опади можливі і на півночі. А от у решті регіонів – хмарно з проясненнями.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Циклон народився над Італією. Поступово він пересуватиметься вздовж Балкан і 3 лютого прийде до західних областей України і почне кидатися дощем, мокрим снігом та сильним вітром", – написала Діденко.
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Вже в другій половині дня 3 лютого циклон досягне північних областей України.
А вже 4 лютого, опади будуть у всіх регіонах України.
При цьому температура повітря 3 лютого що залишається високою - вдень +2…+6, на півдні +6…+12 градусів. Вночі зниження до -1…+3 градусів.
У Києві в суботу волога погода, проте більшу частину доби без якихось суттєвих опадів, тільки ввечері можливий мокрий сніг та сильний вітер.
Негода перейде в столиці на ніч 4-го лютого, а вже вдень у неділю циклон
Прогноз погоди у містах України на суботу, 3 лютого:
Ужгород – +3…+5
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5