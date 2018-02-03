Прогноз погоди на 3 лютого: на Україну суне циклон з Балкан

В суботу, 3 лютого, до західних кордонів України прийде циклон з Балкан. Що спричинить на Заході дощ з мокрим снігом. Опади можливі і на півночі. А от у решті регіонів – хмарно з проясненнями.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Циклон народився над Італією. Поступово він пересуватиметься вздовж Балкан і 3 лютого прийде до західних областей України і почне кидатися дощем, мокрим снігом та сильним вітром", – написала Діденко.

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Вже в другій половині дня 3 лютого циклон досягне північних областей України.

А вже 4 лютого, опади будуть у всіх регіонах України.

При цьому температура повітря 3 лютого що залишається високою - вдень +2…+6, на півдні +6…+12 градусів. Вночі зниження до -1…+3 градусів.

У Києві в суботу волога погода, проте більшу частину доби без якихось суттєвих опадів, тільки ввечері можливий мокрий сніг та сильний вітер.

Негода перейде в столиці на ніч 4-го лютого, а вже вдень у неділю циклон

Прогноз погоди у містах України на суботу, 3 лютого:

Ужгород – +3…+5

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5