Прогноз погоди на 4 лютого: дощ, мокрий сніг і хуртовини повертаються в Україну
Погода у неділю, 4 лютого, суттєво погіршиться. Впродовж найближчої доби у більшості областей України погоду визначатимуть активні атмосферні фронти.
Про це попереджають в Укргідрометцентрі.
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За прогнозами синоптиків, мешканцям західних областей у неділю варто готуватись до мокрого снігу, можливе його налипання та навіть хуртовини. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 3 морозу до 2 градусів тепла.
У північних областях вночі дощ, місцями сильний, вдень дощ з переходом в мокрий сніг. Стовпчики термометрів не опускатимуться нижче нуля і триматимуться в межах +1+6.
На решті території України також прогнозують дощі, вдень у східних областях місцями сильні, а температура впродовж доби сягатиме +4+9, у південних областях може піднятись навіть до +13.
У Києві у неділю обіцяють дощ, вдень з переходом в мокрий сніг, пориви вітру – 15-20 метрів на секунду.
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Вже з понеділка у всіх частинах України, окрім південної, очікується різке зниження температури вночі.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 лютого:
Ужгород – +1…+3
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – 0…+2
Вінниця – +3…+5
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +2…+4
Суми – +3…+5
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +6…+8
Київ – +2…+4
Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 лютого