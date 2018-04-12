Прогноз погоди на 13 квітня: Західну Україну накриє літнє тепло

Погода в Україні у п’ятницю, 13 квітня, буде сонячною та по-літньому теплою у всіх областях. Опадів та навіть хмар не очікується в жодному регіоні України.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"13 квітня в Україні завдяки північному антициклону буде сухо та сонячно. Найвищою очікується температура повітря у західних областях – +20+25 градусів. Загалом завтра вдень +15+22 градуси. На Сумщині, Харківщині, Луганщині – найхолодніше – +11+14 градусів", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Погода у Києві 13 квітня теж буде сухою та сонячною, вітер стихне, а денна температура повітря підвищиться до +18+19 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 13 квітня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +15…+17

Вінниця – +21…+23

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +13…+15

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +15…+16

Київ – +14…+16



Прогноз погоди в Україні на 13 квітня від Укргідрометцентру