Прогноз погоди на 13 квітня: Західну Україну накриє літнє тепло
Погода в Україні у п’ятницю, 13 квітня, буде сонячною та по-літньому теплою у всіх областях. Опадів та навіть хмар не очікується в жодному регіоні України.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"13 квітня в Україні завдяки північному антициклону буде сухо та сонячно. Найвищою очікується температура повітря у західних областях – +20+25 градусів. Загалом завтра вдень +15+22 градуси. На Сумщині, Харківщині, Луганщині – найхолодніше – +11+14 градусів", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Погода у Києві 13 квітня теж буде сухою та сонячною, вітер стихне, а денна температура повітря підвищиться до +18+19 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 13 квітня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +15…+17
Вінниця – +21…+23
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +14…+16
Суми – +13…+15
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +15…+16
Київ – +14…+16