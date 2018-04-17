Погода на 18 квітня: в Україну йдуть похолодання і дощі

Погода в Україні 18 квітня буде прохолодною та дощовою. У денні години температура повітря знизиться до +12...+18 градусів. На півдні та південному сході ще буде +20 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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18 квітня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, за яким пошириться прохолодніше повітря.Дощі пройдуть найближчої ночі та вранці на Заході та Півночі України. Вдень у середу опади підуть на Центр та Схід. Лише Донеччину та увесь Південь зачеплять мало. Окрім цього, 18 квітня в Україні посилиться вітер.

Найтепліше буде на Закарпатті, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів – до +24 градусів. Найхолодніше – у Сумській та Полтавській областях. Там температура повітря прогріється до +16 градусів.

У Києві холодний атмосферний фронт проходитиме вночі та вранці, відповідно ймовірність опадів – саме на цю частину доби. Вдень дощі у столиці не передбачаються, проте вітер стане рвучким, а повітря свіжішим. Стовпчики термометра піднімуться до +17 градусів.

Прогноз погоди на середу, 18 квітня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +17…+19

Харків – +15…+17

Київ – +16…+18



Прогноз погоди в Україні на середу, 18 квітня