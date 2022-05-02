Погодили на ще дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя

Українська сторона продовжує робити все можливе для того, щоб евакуювати громадян з Маріуполя. Так, стало відомо про дві додаткові локації, де збиратимуть людей для вивезення на безпечну територію.

Як зазначають у Маріупольській міській раді, з міста вивозитимуть людей ще з двох точок. Це стало можливим завдяки підтримці в тому числі ООН та Червоного Хреста.

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2 травня продовжать евакуйовувати людей з Маріуполя

Відомо, що евакуаційна колона, яка вирушить з Маріуполя, підбиратиме людей ще у двох локаціях. Мовиться про селище Мангуш, а також Луначарське кільце біля Бердянська.

Крім того, охочі зможуть долучитися до евакуації на власному транспорті. Для цього потрібно буде їхати в кінці колони.

Радник мера Маріуполя додав, що у Мангуші перед посадкою до автобусів відбуватиметься "фільтрація". Він зазначив, що російська сторона обіцяє здійснювати її швидко.

Що ж стосується часу, коли можна буде підсісти в евакуаційні автобуси уздовж маршруту, то точно нічого сказати не можуть. У мерії зазначають, що все залежатиме від того, наскільки швидко просуватиметься колона з Маріуполя.

Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації,

– закликають у міській раді.

Що відомо про евакуацію з Маріуполя

Нагадаємо, щоз 07:00 запланована евакуація. Місцем збору охочих виїхати є

До останнього російська сторона зривала евакуацію мирного населення з Маріуполя. Водночас мешканці міста виїжджали на свій страх і ризик, використовуючи власні автомобілі. Тепер же стало можливим організоване вивезення мешканців.

Так, за минулу добу вдалося евакуювати понад 100 людей з комбінату "Азовсталь", який щоденно обстрілювали російські окупанти. Володимир Зеленський підкреслив, що організація таких евакуаційних коридорів – один з елементів перемовин.

Водночас міністерка Ірина Верещук підкреслила, що Україна боротиметься за кожного воїна та цивільного у Маріуполі. Сама ж операція з вивезення не завершиться доти, поки не будуть досягнуті цілі нашої сторони. Мовиться про порятунок життів людей.

Захисники Маріуполя вже показали унікальні кадри з порятунку людей з комбінату "Азовсталь". Так, бійці полку "Азов" на чолі з командиром Денисом Прокопенком, виконали надзвичайно важливу частину роботи. Завдяки їм, не в останню чергу, вдалося безпечно вивезти понад сотню людей з-під обстрілів.

Водночас варто пам'ятати про підступність російських окупантів. Щойно останній цивільний покинув "Азовсталь", загарбники знову відкрили вогонь. Про це під час телемарафону розповів полковник Денис Шлега.

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