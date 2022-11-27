Чи могли росіяни втекти з Херсона без згоди Путіна: Яковенко пояснив, що б це означало

В мережі шириться інформація, що рішення про відступ російської армії з Херсону командувач Суровікін приймав без Путіна – його просто поставили перед фактом. Проте біографія Суровікіна має деякі протиріччя з цією гіпотезою.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. На його думку, Суровікін сьогодні не володіє такою мірою суб'єктності, щоб приймати такі важливі рішення самостійно.

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Путін вимагав продовжувати війну

За словами опозиціонера, ще три місяці тому було зрозуміло, що росіянам треба здавати Херсон і йти з Лівого берега Дніпра, де російське угруповання було об'єктом для вправ української армії. Але Путін постійно вимагав продовжувати цю війну.

Якби це рішення приймалось без Путіна, якби командувач не погодився з ним, це б означало, що Суровікін пішов проти очільника Кремля. Я в це не вірю,

– наголосив Яковенко.

На його думку, якби це було правдою, тоді можна було припустити, що Суровікін прийняв рішення всупереч Путіну – своєму безпосередньому начальнику.

"Можливо на якомусь етапі Суровікін перестане звертати увагу на Путіна, але цей етап ще дуже далеко", – вважає Ігор Яковенко.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти вигадали фейкову легенду про "героїчного" батька командувача окупантів Сергія Суровікіна. Розказують, мовляв, батько був льотчиком та збивав американські літаки. Цю казку поширив пропагандист і співробітник російської державної телерадіокомпанії Олександр Сладков.

За його твердженнями, Володимир Суровікін під час Корейської війни збив 3 американські літаки та загинув, коли відводив свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановили пам'ятну дошку. Цей фейк вже з'явився у російській вікіпедії.

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