Погоджувальна рада в парламенті: які питання обговорили депутати

У понеділок, 14 травня, народні депутати після тритижневої перерви повернулися до роботи і скликали Погоджувальну раду. Тим часом, під Верховною Радою активісти вимагали швидше ухвалити закон про Антикорупційний суд.

Із самого ранку активісти "Центру протидії корупції" вимагали аби депутати швидше перейшли до розгляду закону про Антикорупційний суд, адже п’ять засідань поспіль голова комітету Руслан Князевич це ігнорує, розповіла кореспондентка в прямому ефірі 24 Каналу.

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"П’ять разів збирався комітет і жодного разу не почав проект розглядати, тому вимагаємо, щоб Князевич перестав блокувати законопроект, або нехай Порошенко дасть вказівку це зробити", – наголосив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Кореспондентка розповіла, що не встигли активісти під парламентом закінчити свою акцію, як голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вимагає від профільного комітету, аби вони якнайшвидше розглянули дві тисячі правок і підготували документ до розгляду в сесійній залі.

В кулуарах говорять, що можливо розгляд почнеться уже наступного четверга. Щодо цього тижня, то депутати вкотре пообіцяли, що буде змінено склад ЦВК, і це питання заплановане на четвер.

Також депутати Артур Герасимов і Максим Бурбак повідомили, що питання про аудитора НАБУ буде закрите цього тижня.