Погоріли на хабарі: НАБУ скерувало до суду справу про спробу підкупу голови Держгеокадастру
Джерело:НАБУ
Справу щодо спроби підкупу ексголови Держгеокадастру Романа Лещенка скерували до суду. Обвинуваченими проходять виконувач обов'язків начальника одного з управлінь Держгеокадастру та особа-посередник.
НАБУ та САП розпочали розслідування після того, як надійшла заява від самого Лещенка. Він повідомив, що йому пропонують хабар.
До теми НАБУ повідомило підозру двом особам у спробі підкупу голови Держгеокадастру
Загальна сума хабаря мала скласти 170 тисяч доларів
Обвинувачених викрили у грудні 2020 року прямо "на гарячому" – коли вони передавали голові Держгеокадастру гроші. Чоловіки віддавали 25 тисяч доларів. Першу частину коштів – 26 тисяч 900 доларів хабарники занесли ще у листопаді.
Загальна сума, якою планували підкупити Лещенка, – значна – 170 тисяч в американській валюті. За ці гроші голова відомства мав видати накази про призначення земельних ділянок для підставних осіб.Зверніть увагу! З грудня 2020 року Роман Лещенко обіймає посад міністра аграрної політики та продовольства України.
Раніше Суд обрав запобіжний захід судді з Вінниччини, його підозрюють в отриманні хабаря
Коротко про останні гучні випадки хабарництва в Україні:
- Раніше депутату Полтавської міськради оголосили підозру у хабарництві. Зловмисники намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій.
- На отриманні 2 тисяч доларів хабаря впіймали керівника підрозділ одного з департаментів КМДА.
- Під суд підуть і двоє податківців з Тернопільщини. Вони за винагороду допомагали компанії-забудовнику.