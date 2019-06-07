Пограбування на 25 тисяч доларів: в Одесі обікрали квартиру відомого шахіста

В Одесі з квартири шахіста Станіслава Богдановича винесли всі здобутки на суму 25 тисяч доларів. Пограбування сталося після міжнародних змаганнях, на яких шахіст отримав великі грошові призи.

Станіслав представляє Україну на міжнародних турнірах з шахів, передає сайт "Думская ТВ".

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Такими змаганнями він заробляє на своє життя ще з дитинства. Проте нині у нього залишилися лише медалі та кубки, всі грошові призи вкрали.

Станіслав зазначив, що гроші особливо ніколи не ховав, адже не очікував, що його можуть обікрасти. З його квартири винесли 25 тисяч доларів.



Станіслав Богданович (ліворуч)

У той день він поїхав на чемпіонат у Чорноморськ. Коли Станіслав повернувся, мати розповіла про пограбування. Інцидент стався, коли жінки не було вдома. Грабіжники діяли швидко та безшумно, ніхто з сусідів нічого не помітив.

Наразі поліція проводить розслідування. Грабіжникам загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.