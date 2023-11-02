Дуже нагадує заколот Пригожина: що показали погроми в Дагестані

Наприкінці жовтня на російська влада перестала контролювати ситуацію в Дагестані, де протестувальники, розпалені антисемітськими гаслами, намагалися штурмувати аеропорт. Попри те, що Кремль відбувся лише легким переляком, це вчергове показало хиткість його влади.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, Кремль спускає на гальма невигідний для себе інцидент, у якому він також винен.

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Наслідки заворушень у Махачкалі

Протестний потенціал, який мали учасники погрому, міг кинути виклик російській владі. Однак, на щастя для неї, цей протест був спрямований не проти влади, а проти уявної загрози, створеної медіа.

За участь в погромах Росія затримує протестувальників на 3 – 5 діб, так, ніби це звичайне хуліганство. Хоча за російськими мірками, дії погромників – це страшний злочин, масове заворушення й непокора правоохоронцями,

– зазначив Гудков.

Ця практика дуже контрастує з тим, що навіть за найменший опір міліції можна отримати 5-річний термін. Відповідно, Кремль застосовує подвійні стандарти в інтерпретації своїх же законів, намагаючись спустити ситуацію на гальма.

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Під час погромів бездіяльними лишались усі представники влади, які навіть не намагалися зупинити погромників. Жоден із них не вийшов до народу для того, щоб провести перемовини, оскільки боявся за своє життя.

"Росія намагалась використати антисемітизм як об’єднавчу силу, намагаючись пограти на ресентименті своїх громадян. Однак Кремль втратив контроль, і виявилось, що руйнувальний потенціал простолюду є велетенським", – переконаний російський політик.

Геннадій Гудков про погроми в Махачкалі: дивіться відео

Погром у Махачкалі викликає асоціації із заколотом Пригожина своєю стихійністю і ніким не контрольованою агресією. Нездатність влади швидко зупинити протести поставила її в принизливе становище, показавши, що вона не здатна контролювати деструктивні для себе процеси.

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