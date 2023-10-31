Антисемітські протести в Дагестані: у США назвали російські виправдання абсурдом

31 жовтня 2023, 00:56
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У США прокоментували цинічні заяви Росії про те, що це нібито Україна причетна до погромів в Дагестані. Прессекретар Держдепартаменту США закликав країну-агресорку нарешті визнати свою провину.

Під час брифінгу прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував обвинувачення влади Росії в тому, що Україна нібито причетна до антиєврейських погромів у Дагестані.

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У США прокоментували заяви Росії

Міллер зазначив, що заяви росіян щодо ситуації у Махачкалі є абсурдними.

Я бачив їхні коментарі про те, що вони звинувачують Україну. Це абсурд, звичайно ж,
– сказав речник Держдепу США.

Він додав, що США закликають Росію до відповідальності за заворушення в аеропорту Махачкали проти ізраїльських пасажирів. Також Штати вимагають від російської влади забезпечити безпеку євреїв у Росії.

Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, притягнути до відповідальності всіх причетних і забезпечити безпеку ізраїльтян і євреїв в Росії... Ми засуджуємо насильницькі антисемітські заходи, про які надходять повідомлення з Росії, і які загрожують ізраїльтянам та євреям,
– додав Міллер.

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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, своєю чергою, назвав російські звинувачення у бік Заходу через погроми в Дагестані "класичною риторикою Кремля".

Коли в вашій країні відбувається щось погане, ви звинувачуєте когось іншого, звинувачуєте в цьому зовнішній вплив,
– заявив Кірбі.

Він додав, що жодна країна Заходу не мала відношення до цих подій. Кірбі наголосив, що звинувачення з боку Росії це просто ненависть, фанатизм і залякування.

Що передувало

  • 29 жовтня в Махачкалі, столиці Дагестану, натовп місцевих жителів заполонив аеропорт, куди мав прибути рейс з Тель-Авіва. Дагестанці шукали євреїв, зупиняли людей і перевіряли у них паспорти. Коли літак прибув, вони прорвалися на злітно-посадкову смугу і навіть намагалися потрапити на борт по крилу.
  • У підсумку силовикам вдалося відтіснити мітингувальників на площу перед аеропортом. У результаті сутичок кілька людей постраждали, ще близько 60 були затримані.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков, представниця МЗС Марія Захарова та голова Дагестанської Республіки Сергій Меліков 30 жовтня заявили, що бачать в цих подіях "український слід".
  • Натомість у США та НАТО закликали гарантувати безпеку ізраїльтян та євреїв. 

Автор: Анастасія Кушпіт