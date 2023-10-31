Антисемітські протести в Дагестані: у США назвали російські виправдання абсурдом
У США прокоментували цинічні заяви Росії про те, що це нібито Україна причетна до погромів в Дагестані. Прессекретар Держдепартаменту США закликав країну-агресорку нарешті визнати свою провину.
Під час брифінгу прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував обвинувачення влади Росії в тому, що Україна нібито причетна до антиєврейських погромів у Дагестані.
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У США прокоментували заяви Росії
Міллер зазначив, що заяви росіян щодо ситуації у Махачкалі є абсурдними.
Я бачив їхні коментарі про те, що вони звинувачують Україну. Це абсурд, звичайно ж,
– сказав речник Держдепу США.
Він додав, що США закликають Росію до відповідальності за заворушення в аеропорту Махачкали проти ізраїльських пасажирів. Також Штати вимагають від російської влади забезпечити безпеку євреїв у Росії.
Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, притягнути до відповідальності всіх причетних і забезпечити безпеку ізраїльтян і євреїв в Росії... Ми засуджуємо насильницькі антисемітські заходи, про які надходять повідомлення з Росії, і які загрожують ізраїльтянам та євреям,
– додав Міллер.
У Байдена теж відреагували на російський абсурд
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, своєю чергою, назвав російські звинувачення у бік Заходу через погроми в Дагестані "класичною риторикою Кремля".
Коли в вашій країні відбувається щось погане, ви звинувачуєте когось іншого, звинувачуєте в цьому зовнішній вплив,
– заявив Кірбі.
Він додав, що жодна країна Заходу не мала відношення до цих подій. Кірбі наголосив, що звинувачення з боку Росії це просто ненависть, фанатизм і залякування.
Що передувало
- 29 жовтня в Махачкалі, столиці Дагестану, натовп місцевих жителів заполонив аеропорт, куди мав прибути рейс з Тель-Авіва. Дагестанці шукали євреїв, зупиняли людей і перевіряли у них паспорти. Коли літак прибув, вони прорвалися на злітно-посадкову смугу і навіть намагалися потрапити на борт по крилу.
- У підсумку силовикам вдалося відтіснити мітингувальників на площу перед аеропортом. У результаті сутичок кілька людей постраждали, ще близько 60 були затримані.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков, представниця МЗС Марія Захарова та голова Дагестанської Республіки Сергій Меліков 30 жовтня заявили, що бачать в цих подіях "український слід".
- Натомість у США та НАТО закликали гарантувати безпеку ізраїльтян та євреїв.