Антисемітські протести в Дагестані: у США назвали російські виправдання абсурдом

У США прокоментували цинічні заяви Росії про те, що це нібито Україна причетна до погромів в Дагестані. Прессекретар Держдепартаменту США закликав країну-агресорку нарешті визнати свою провину.

Під час брифінгу прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував обвинувачення влади Росії в тому, що Україна нібито причетна до антиєврейських погромів у Дагестані.

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У США прокоментували заяви Росії

Міллер зазначив, що заяви росіян щодо ситуації у Махачкалі є абсурдними.

Я бачив їхні коментарі про те, що вони звинувачують Україну. Це абсурд, звичайно ж,

– сказав речник Держдепу США.

Він додав, що США закликають Росію до відповідальності за заворушення в аеропорту Махачкали проти ізраїльських пасажирів. Також Штати вимагають від російської влади забезпечити безпеку євреїв у Росії.

Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, притягнути до відповідальності всіх причетних і забезпечити безпеку ізраїльтян і євреїв в Росії... Ми засуджуємо насильницькі антисемітські заходи, про які надходять повідомлення з Росії, і які загрожують ізраїльтянам та євреям,

– додав Міллер.

У Байдена теж відреагували на російський абсурд

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, своєю чергою, назвав російські звинувачення у бік Заходу через погроми в Дагестані "класичною риторикою Кремля".

Коли в вашій країні відбувається щось погане, ви звинувачуєте когось іншого, звинувачуєте в цьому зовнішній вплив,

– заявив Кірбі.

Він додав, що жодна країна Заходу не мала відношення до цих подій. Кірбі наголосив, що звинувачення з боку Росії це просто ненависть, фанатизм і залякування.

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