Погрожують звільненням: жителів ОРДЛО змушують голосувати на виборах до Держдуми

Мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Росії. Тим, хто відмовляються від волевиявлення, погрожують штрафами та звільненнями.

Про це повідомили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що окупаційна влада чинить тиск тільки на тих, хто отримав паспорт Росії.

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За словами Денісової, на робочих місцях співробітників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

З серпня відкрили 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти Росії, як же їм проголосувати. Українцям, які живуть на окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, видали вже близько 600 тисяч паспортів,

– нагадала українська омбудсменка.

Вона пояснила, що свої паспорт Росія роздає першочергово:

вчителям,

медичним працівникам,

людям, які працюють в цих органах "влади".

"Вони змушені, адже десь працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою родину", – наголосила Денісова.

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