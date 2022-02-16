Погрози Лукашенка, плани Путіна та "фінляндизація" України: інтерв'ю з військовим експертом

Ескалація воєнної напруги, що надходить від країни агресора останніми тижнями, спонукає суспільство постійно бути насторожі. Олії у вогонь повсякчас підливають різноманітні інфоприводи, що потужно резонують з обставинами.

Про пустопорожні погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, "Заметіль" та Еммануеля Макрона, який прагне стати миротворцем, – в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів керівник департаменту безпекової політики Центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов.

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Риторика Лукашенка

Пане Глібе, поясніть заяви Лукашенка про "війну з Україною за 3 – 4 дні".

Коли Лукашенко говорить про війну, то ці заяви не варто вважати чимось серйозним. Це з його боку є певним заграванням із Росією, що він готовий до будь-якого сценарію, і загалом підтримує все, що робить Москва. Фактично, розгорнувши російські війська у себе на території, він втратив суверенітет. Тому будь-які заяви не варто сприймати серйозно.

Заяви Лукашенка не варто сприймати серйозно / Фото Getty Images

Розкажіть про українські навчання "Заметіль – 2022".

Про ці навчання відомо рівно стільки, скільки про це говорить наше командування. Те, що вони проводяться по всій території України, говорить нам про те, що будуть відпрацьовуватись потенційні напрямки ударів.

З іншого боку, ці навчання є відповіддю на навчання Росії, таке вже неодноразово було, останній раз були відповідні навчання восени, коли проводились навчання "Захід – 2021". Це є нормальною практикою, бо під приводом навчань дозволяє приводити бойові частини до максимально можливої готовності на напрямках навчань. Що фактично нівелює можливості супротивника, бо змушує його задіяти для потенційного наступу сил більше ніж в нього є, а для цього потреба є в часі, та й може бути втрачене вікно можливостей.

Керівник департаменту безпекової політики Центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов / Фото з архіву автора

Я вже не кажу про те, що з сучасними технологіями важко зробити пересування техніки непомітно.

Як гадаєте, нам варто хвилюватися через "Союзну Рішучість"?

Ситуація не змінилась жодним чином з 2014 року. Росія – як загроза для незалежної України – буде ще дуже довго, і, звичайно, вони поступово нарощували потенціал, кожен рік по декілька разів збільшували кількість батальйоно-тактичних груп на кордоні.

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І це триватиме, українці мають зрозуміти, що рано чи пізно, але воювати доведеться. Через рік, через 5. Але це буде, тому що загроза нікуди не ділась і не дінеться, і ми не знаємо, що може бути через той же рік. Але, як казали римляни, хочеш миру – готуйся до війни, єдиним елементом захисту від агресії є боєздатна та повноцінна армія.

Навіть зараз ми бачимо, що ЗСУ в тому стані, що є на даний час, змушують Росію задіяти майже всі свої сухопутні війська та навіть союзників, і все одно цього мало для вирішення стратегічних завдань. Тому, якщо ЗСУ будуть розвиватись ще більше, то питання хвилювання відпаде саме по собі.

Російська загроза

Прокоментуйте інформацію про здатність росіян захопити Київ за 3 дні.

Це всього лише бравада на кшталт відомого вислову "Возьмем Грозный двумя десантными полками".

Російська армія давно не мала можливості воювати в місті. Яскравий приклад того, як довго буде відбуватись потенційна битва за Київ, ми можемо побачити на прикладі боїв за іракське місто Мосул. Місто воювало майже рік, і це при тому, що воювали там здебільшого не такі вже й великі групи терористів. Але вони завдавали таких втрат, що іракська армія не могла взяти його такий довгий час.

Тому, навіть чисто гіпотетично, бої за Київ можуть тривати дуже довго. Ба більше, а чи застраховані самі росіяни від партизанських атак безпосередньо у власних містах? Потенційно під час війни загони спецпризначенців можуть працювати не тільки на території України, але й робити партизанські акції проти російської влади в їхніх же містах.

Путіну варто думати про Росію / Фото Getty Images

Тим більш, прилеглі території до кордону, є етнічними територіями України – Стародубщина, Східна Слобожанщина. Якщо почитати місцеву пресу, то можна побачити що настрої населення можна використовувати у свій бік. Україна має бути готовою в разі початку повноцінної війни перенести цю війну на територію Росії в підпільному вигляді та проводити акції проти російської влади.

Поясніть слова Бутусова про ілюзію повітряної переваги Росії над нами.

В плані повітряної переваги головне те, як сухопутна армія пройде перший ракетно-бомбовий удар. Можна було побачити, що Росія перекидає старі літаки "Ан – 2" до кордону.

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Фактично, це говорить про те, що вони хочуть повторити досвід азербайджанської армії. Коли безпілотні "Ан – 2" були приманкою для вірменських ППО, завдяки яким видавали свої позиції й куди вже завдавався удар авіацією. Тому казати про ілюзію переваги, на мою думку, трохи недоречно. Якщо ППО України зможе пережити такий наступ із задіянням приманок, то тоді шанси дійсно є.

Нам варто просити Чехію прислати своїх солдат нам на підмогу в разі необхідності? Чи наважиться наше політичне керівництво на таке прохання?

Україна та українці мусять зрозуміти, що ніхто за них в цій війні воювати не буде. Тому що це немає жодного сенсу для країн Європи насправді. Вони нам дійсно допомагають чим можуть, і за це їм велика пошана. Але щоб відправляти своїх громадян?

Тут треба вже ставити питання самим собі: а чи відправили б ми когось в чужу нам країну на чужу війну? Я думаю, багато хто б відмовився, і це ми можемо бачити по соцопитуваннях в Європі. В кожній країні ЄС більшість населення не хоче брати участь у війні проти Росії, якщо вони безпосередньо не постраждали від агресії.

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При всій повазі до наших союзників, але іноді їхня аналітика доходить до абсурду. Перш за все, ми не знаємо точно, яке це джерело було з інформацією.

По друге, які дані використовувались для такого аналізу.

Насправді зараз дуже важко знайти гідну аналітику з боку наших друзів, бо загалом спирається до того, що вважають, що наступ буде, коли промерзне в лютому ґрунт. Чи заважає зараз весняна багнюка російським танкам робити маневри в десятках кілометрів поряд з кордоном України? Ні. Саме тому, дійсно прикро, що зараз іноземні ЗМІ хочуть, так би мовити, забрати собі шматочок слави на такій гострій темі.

Макрон і "фінляндизація" України

Макрон вмовив Путіна чи виставив перед ним білий прапор у Москві?

Макрон робить те, що хотів робити ще давно. Бути таким собі замінником Меркель, себто негласним лідером Європейського Союзу.

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Чи вдалося це йому? На мою думку, ні, він програє Росії ж не тільки в питанні України. Але і в Африці, в країнах, наприклад, сфери впливу Франції, спалахують одна за одною проросійські військові перевороти.

Тому він там намагався домовлятися перш за все тільки за Францію. Саме тому почала з'являтися в поважних іноземних ЗМІ інформація про те, що насправді він ні з ким не радився перед своїм візитом до Путіна.

А це про багато що говорить, але, на мою думку, там статус-кво. Можливо, були вирішені певні питання, які стосувались суто французьких інтересів.

Макрон прагне стати негласним лідером ЄС / Фото Getty Images

Але щодо Донбасу, то ми бачимо, що навіть в цьому питанні з президентом Зеленським домовитись не вийшло. Бо на пресконференції президент казав одне, а його міністри та секретар РНБО – зовсім протилежне. Ми також тут ведемо таку собі подвійну гру, відстоюючи наші інтереси.

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У дипломатичних колах зараз ходять чутки, що "фінляндизацію" України обговорюють як один із можливих шляхів заспокоєння Росії. Чи можна вірити цій інформації?

Питання "фінляндизації" дійсно стоїть, певно ще з часів Кучми. Насправді цей сценарій невступу нікуди при збереженні впливу Росії у нас вже був при Януковичі. Чим закінчилося – всім відомо.

Тому, я не певен, що це заспокоїть Росію. Вони бажають нам федералізації та "фінляндизації". В сумі це буде давати постійний розбрат, особливо після 8 років війни з тим Донбасом в складі України, котрий є зараз.

Себто – з органами "Л/ДНР", а це дійсно може призвести до громадянської війни в майбутньому при такому сценарії. Яка також вигідна Росії, бо в такому разі вона зможе повністю легітимно ввести війська вже на всю територію України. І ніхто їй нічого не скаже.

Що таке "фінляндизація" України: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!