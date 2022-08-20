медведєв намагається замінити жиріновського, – Коваленко про російські погрози "судного дня"

росія не зможе повторити масштабні ракетні удари, які вона здійснила 24 лютого по території України. Вона позбавлена потрібних для цього ресурсів.

З цієї причини заяви експрезидента рф дмітрія медведєва про "судний день" нічого не означають. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Олександр Коваленко.

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Оглядач вважає, що медведєв виконує роль "державного блазня", виголошуючи подібні фантастичні заяви.

Якщо говорити за якийсь "судний день" – ми всі знаємо, хто такий дмітрій медведєв. Після смерті жиріновського, він всіма можливостями намагається його замінити на посту "державного блазня". Тому не можна казати, що він якісь реалістичні речі каже,

– зазначив Коваленко.

Чому "судного дня" медведєва не буде: дивіться відео

За його словами, "судний день" для України російська федерація вже не зможе зробити сьогодні.

"Вона може імітувати його ракетними обстрілами, але і в цьому у неї можливості обмежені. росія навіть не зможе повторити те, що вона здійснювала 24 лютого – в перший день вторгнення. Це був найбільший ракетний обстріл, який вона не зможе повторити через брак ресурсів. Тому ні про який "судний день" мова не йде", – резюмував експерт.

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Погрози "судним днем": що відомо

В середині липня заступник глави російської ради безпеки дмітрій мєдвєдєв провів зустріч із ветеранами Другої світової війни. Він спробував переконати їх у "могутності" росії та озвучити голосні погрози Україні "судним днем".

На такі погрози відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він назвав вислови медведєва "не дуже тверезими" і зауважив, що судний день буде, але для росії.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що після путінського провалу і початку "бавовни" в тимчасово окупованому Криму медведєв видалив свої дописи про "судний день".

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