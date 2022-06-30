У Росії тактика "взяти на понт", – Фейгін про погрози Москви у бік Норвегії

Росія знову кидається погрозами на всі боки через введені проти неї санкції. Цього разу вони знову говорять про "неминучі заходи" у відповідь Норвегії, яка не пропустила вантаж окупантів на Шпіцберген.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, нічого Кремль зробити не зможе. У них банально немає можливостей потягатися з такими державами. Це – звичайні "понти".

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Росія не зможе налякати Норвегію

Фейгін нагадав, що Норвегія ще з часів СРСР завжди була так званим "злісним ворогом". Там завжди були суперечки через рух військових літаків, підводних човнів тощо.

З цієї точки зору нічого нового. Норвегія дуже серйозна держава у цьому питанні. Крім того, в неї потужна армія, така північна. Москва нічим не може відповісти, як і Фінляндії, так і Литві. Звісно, є ядерні ракети. Але вдариш – і тебе самого немає. І як це використовувати? – наголосив Марк Фейгін.

Зараз навколо Росії починає здавлюватися кільце санкцій. Особливо кумедно, що Путіна про це попереджали і раніше: будь-яка дія проти України призведе до ланцюжка подій, які обкладуть Росію з різних боків.

Тепер, жартує Фейгін, залишилося Росії посваритися з Туреччиною та Китаєм. І тоді все – дружитиме Кремль лише з Північним Льодовитим океаном.

Навіщо Росія погрожує Норвегії

В Росії буквально немає іншого виходу. Вони побачили певні сумніви в Євросоюзі після того, як спробували натиснути на Литву. Тому й повторюють свою тактику "понтів": викличуть посла, почнуть неоднозначно погрожувати ядерними човнами тощо. Може так і щось спрацює – сподіваються в Кремлі.

Насправді Росія ніяк не зможе вплинути на цю ситуацію. Вони будуть змушені звикати до нової реальності.

Будуть в Шпіцберген якось залітати. Будуть доставляти кораблями вантажі із Санкт-Петербурга в Калінінград. Нічого вони не зроблять. Можливостей нема ніяких, – зазначив Марк Фейгін.

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Нагадаємо, Норвегія не пропустила російський вантаж через власну територію до Шпіцбергену. Причина – накладені на Росію санкції через вторгнення до України. Окупанти вже скаржилися, адже на прикордонній станції буквально застрягли 20 тонн російських товарів.

Схожа ситуація нещодавно сталася у Литві. Там перестали пропускати транзитом санкційні товари, чим обурили Кремль. Вони знову почали кидатися погрозами і намагаються зробити так, щоб ЄС натиснув на Литву та скасував обмеження.