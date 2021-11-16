Погрози від представників фракцій, – Разумков вже заявив про тиск на його об'єднання

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков зареєстрував нове міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", яке сам очолив. Політик вже заявив про тиск на МФО.

Разумков стверджує, що тиск був у різних варіантах. Зокрема, були й нібито погрози від представників фракцій.

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Якщо ж ми говоримо про демократію, чи працює вона так? На жаль, порушення закону стало нормою для "Слуги народу",

– стверджує Разумков.

Він також здивувався через заяви колег про відкликання членів об'єднання з комітетів. Разумков пов'язує це із бажаннями Офісу Президента.

"Сподіваюся, так закон в Україні не працюватиме", – резюмував Разумков.

Що відомо про об'єднання Разумкова

У жовтні Дмитра Разумкова відкликали з посади спікера Верховної Ради. Вже 5 листопада він оголосив про створення МФО "Розумна політика". Крім того, політик має наміри створити свою політичну партію.

До складу об'єднання увійшли 24 парламентарі. Більшість з них – це "слуги народу". Доєднались до Разумкова й експредставники партії – Людмила Буймістер та Артем Дмитрук.