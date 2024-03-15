"У нас теж є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна
Джерело:Le Figaro
Президент Франції Еммануель Макрон відповів на чергові погрози Росії ядерної зброєю. Як зазначив політик, його країна також має ядерний арсенал.
Нагадаємо, Владімір Путін заявив, що Росія готова до ядерної війни з військової точки зору. Втім російський диктатор додав, що удар можливий у випадку, якщо мовиться про загрозу існування його держави.
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Відповідь Макрона
У відповідь на слова російського президента, Еммануель Макрон наголосив, що недоречно погрожувати, коли у Франції є ядерна зброя.
Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина,
– сказав Макрон.
Президент Франції додав, що коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. За його словами, це накладає відповідальність за недопущення ескалації.
Окрім цього, в інтерв'ю французький лідер розповів, що не розмовляв з Путіним вже кілька місяців. За його словами, кожен раз, коли це відбувалося, це було необхідно. Макрон додав, що Володимир Путін охоплений репресивним і авторитарним дрейфом у своїй країні – за словами політика, в останні роки той вирішив бути дестабілізуючою силою.
Що відомо про позицію Франції
- Президент Франції зауважив, що Росія не зупиниться у разі захоплення всієї України. За його словами, на карту поставлена безпека Франції та всієї Європи. Макрон наголосив, що залишати агресію без належної відповіді – це вже поразка. Він додав, що готовий вживати заходів, що Росія не перемогла.
- ЗМІ пишуть, що Еммануель Макрон роздумує над можливістю відправки військ в Україну вже влітку 2024 року. Журналісти зазначають, що французький лідер зрозумів, що з Путіним домовитися неможливо. Мовиться про відправку військ не на фронт, а в Одесу.
- Водночас Макрон вже втретє переніс візит до України. Як зазначає Politico, цього разу причиною є напруженість у відносинах з союзниками після заяв про обговорення введення військ. Зазначається, що Макрон хоче приїхати в Україну з "відчутним результатом".