"У нас теж є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на чергові погрози Росії ядерної зброєю. Як зазначив політик, його країна також має ядерний арсенал.

Нагадаємо, Владімір Путін заявив, що Росія готова до ядерної війни з військової точки зору. Втім російський диктатор додав, що удар можливий у випадку, якщо мовиться про загрозу існування його держави.

Дивіться також Остаточно розв'язані руки: що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Відповідь Макрона

У відповідь на слова російського президента, Еммануель Макрон наголосив, що недоречно погрожувати, коли у Франції є ядерна зброя.

Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина,

– сказав Макрон.

Президент Франції додав, що коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. За його словами, це накладає відповідальність за недопущення ескалації.

Окрім цього, в інтерв'ю французький лідер розповів, що не розмовляв з Путіним вже кілька місяців. За його словами, кожен раз, коли це відбувалося, це було необхідно. Макрон додав, що Володимир Путін охоплений репресивним і авторитарним дрейфом у своїй країні – за словами політика, в останні роки той вирішив бути дестабілізуючою силою.

Що відомо про позицію Франції