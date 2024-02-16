Знову посилення морозів: чи буде ще різке похолодання в Україні
Джерело:Укргідрометцентр
В частині областей України по-весняному тепло. Втім, попереду знову зниження температури.
Якої погоди чекати в найближчі кілька днів, де прогнозують найбільший мороз, у яких областях йтиме сніг, передає 24 Канал.
Цікаво З зимою прощатися не варто, – кліматологиня відповіла, чи будуть мороз і сніг навесні
Чи чекати різкого похолодання
16 лютого в частині областей України знову пройде невеликий мокрий сніг і дощ. Зокрема, на Північному Сході, вночі й на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині.
Опади очікуються й на вихідних. Так, на Заході, а в неділю й у північних і місцями центральних областях невеликий мокрий сніг і дощ. Тим часом на решті території без опадів.
Також вночі та вранці 16 лютого у західних і північних областях, 17 лютого на Закарпатті і Прикарпатті туман.
Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у Приазов'ї вдень п'ятниці місцями пориви 15 – 20.
Температура у східних та Сумській областях вночі 1 – 7 морозу, вдень близько 0, на решті території вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1 – 6 тепла, на Одещині до 9, 16 – 17 лютого на Заході країни 7 – 12 тепла,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, різке похолодання не очікується щонайменше до 20 лютого. Так, морози ще будуть, втім, переважно вночі й лише на кілька градусів нижче нуля.
Якою буде весна в Україні
- Раніше кліматологиня розповіла, яка погода очікується на весну 2024 року. Зазначила, що ця пора року буде теплою, з середньою температурою вищою за норму.
- Втім, це зовсім не означає, що заморозків не буде.
- "Арктичні вторгнення ще можливі. А за від'ємної температури можливий і сніг. То ж з зимою прощатись ще не варто", – зазначила Віра Балабух.