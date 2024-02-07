Похолодання ще буде: коли чекати, й чи вдарять сильні морози

До України йде похолодання. Уже незабаром температура повітря знову знизиться. Втім, не у всіх областях.

Синоптики назвали дату похолодання. Уже відомо, чи буде посилення морозу найближчими днями, передає 24 Канал.

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В Україні знову похолодає

Вдень середи у західних та північних областях пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів. Пригріє до +12 градусів, на Півдні +16. На Сході, Сумщині й у Карпатах прохолодніше, зокрема, тільки 2 – 7 градусів тепла.

Також у наступні дві доби, окрім Півдня, в Україні часом мокрий сніг та дощ. У четвер на Півночі, Північному Сході та в більшості західних областей вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0 – 5 тепла. На решті території вночі 1 – 6 тепла, вдень 3 – 8 тепла. Тим часом на Півдні країни 10 – 15 градусів.

9 лютого в Україні, крім південної частини, Прикарпаття й Закарпаття, зниження температури на 3 – 5 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Орієнтовний прогноз погоди на 9 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

У наступні три доби вітер південно-західний з переходом на східний, 5 – 12 метрів на секунду. 7 лютого в Україні, крім Півдня та Південного Сходу, вночі 8 лютого місцями в західних, північних та східних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду. До речі, в середу на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду.

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