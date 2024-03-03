Морози посиляться: коли в Україні знову похолодає

Очікується, що березень буде теплим, порадує українців спокійною та сонячною погодою. Втім, посилення морозів ще можливе.

Так, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, яка буде погода в перший місяць весни. Також розповів, коли знову може знизиться температура, передає 24 Канал.

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Коли чекати похолодання в березні

Кібальчич писав, що в перші дні місяця на сході Європи та в Україні очікується південно-східне перенесення повітряних мас під впливом західної периферії великого та малорухомого азіатського антициклону.

Втім, ближче до кінця першої декади на зміну азійському антициклону прийде поле високого тиску з півночі, з районів Скандинавського півострова та країн Балтії.

Температура повітря в цей період трохи знизиться, на 3 – 7 градусів, але все ще перевищуватиме кліматичну норму. У нічні години очікується зниження температури до 2 – 8 морозу, вдень через високе сонце й малу хмарність прогрів буде доволі жвавим,

– зазначив синоптик.

Цікаво, що в другій декаді березня ймовірність опадів збільшиться. Вони проходитимуть переважно у вигляді дощу, подекуди ще з мокрим снігом. Втім, температура залишиться високою, а через щільність хмар ночі помітно потеплішають.

Після 18 – 20 березня температура також буде вищою за норму, проте, з незначними міждобовими коливаннями. Так, в окремі ночі можливі приморозки до 1 – 7 градусів, окрім Півдня.

Таким чином, середньомісячна температура березня по всій Україні очікується вищою за норму на 2 – 3,5 градуса й коливатиметься в межах 1 – 6 тепла, в Одеській та місцями західних областях 7 – 8. І тільки в Карпатах ще близько 0 градусів.

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Прогноз на першу неділю березня

Зауважимо, що на неділю, 3 березня, Кібальчич прогнозував: