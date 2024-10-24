Чи буде сильне похолодання аж до морозів уже найближчими днями

В Україні знову потепліло. Нічні заморозки відступили. Вдень у деяких областях очікується +19 градусів, але надовго така температура вже не затримається.

Чи буде різке похолодання вже до кінця жовтня, – якої погоди чекати далі, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Похолодання в Україні

Укргідрометцентр прогнозував на 24 – 26 жовтня вночі +1 – +9 градусів.

24 жовтня в Карпатах, 25 – 26 жовтня в західних областях, в суботу і на Північному Сході країни місцями 0 – -2 градуси,

– зазначали синоптики.

Вдень в Україні +9 – +14, на Закарпатті, 24 жовтня й на Півдні +13 – +18 градусів.

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Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха детально розповіла, якою буде погода до кінця жовтня. Зазначила, високі значення температури в нічні години все ж не очікуються. Буде в межах +2 – +7 градусів.

"Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально", – сказала Птуха.

Також експертка наголосила, що денні максимуми нас можуть навіть порадувати. Повітря ще може прогріватися до +15, на Півдні до +18, втім, не більше.

"Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно", – підсумувала Птуха.

До речі, до кінця місяця значних морозів, зокрема, до -10 градусів, в Україні поки не прогнозують.