Найхолодніші ночі: коли і яка найнижча температура буде цього тижня

У частині областей України відчутно похолодало. Синоптики прогнозували до -14 градусів.

Якою буде погода протягом цього тижня, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал.

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Морози в Україні

Найближчі кілька ночей у більшості регіонів України температура повітря сягатиме -2 – -8 градусів.

Найпрохолодніші будуть ночі на 14 – 15 січня на Закарпатті та Прикарпатті, -8 – -14 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас додала, у ніч на четвер морози вже трохи слабшатимуть. Так, у більшості регіонів, окрім Півдня й Південного Сходу, вже очікується від +1 до -4 градусів.

Протягом тижня денні максимуми коливатимуться від -3 до +3 градусів.

До речі, за прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні переважатиме погода без опадів. Тільки 15 січня невеликий сніг у західних, подекуди північних, вдень і центральних областях.

Також Наталія Птуха розповіла, що на дорогах західних, північних, Вінницької й Черкаської областей подекуди ожеледиця. Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.

До речі, в Укргідрометцентрі відповіли, чи будуть морози до -20 градусів. Читайте за посиланням.

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