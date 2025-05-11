В Україні очікуються заморозки: для яких областей є небезпека

Уночі 12 травня в декількох областях нашої країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У західних, північних та Вінницькій областях може бути похолодання до -3 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Що відомо про похолодання в Україні

У західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту можуть бути заморозки до -3 градусів уночі 12 травня. Там оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

На Заході країни та Житомирській області другий (помаранчевий) рівень небезпеки. Там очікуються заморозки у повітрі до -3 градусів.

Синоптики попереджають, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

У яких областях очікуються заморозки / Карта Укргідрометцентру

До слова, українські Карпати зараз засипає снігом. На горі Піп Іван Чорногірський обмежена видимість та падає сніг. Також рятувальники Івано-Франківської області попередили про сильний дощ, у горах – з мокрим снігом. Там оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.