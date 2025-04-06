Заморозки і сніг у квітні: синоптикиня пояснила, яка причина різкого похолодання в Україні

У перші вихідні квітня до України прийшло сильне похолодання. Вдарили заморозки, у багатьох областях випав сніг.

Яка причина різкого похолодання у квітні, – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чому в Україні різке похолодання

Синоптики попереджали, що похолодання буде різким і відчутним. Тому що протягом вихідних і понеділка, 7 квітня, в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни. До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону. Він зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

Наталія Птуха зауважила, можна сказати, що різке зниження температури у квітні, – це компенсація за аномально теплу зиму й початок весни. Водночас наголосила, чимось надзвичайно аномальним назвати таке похолодання не можна.

Пояснила, що в архівах все зазначено і, наприклад, навіть починаючи з умовно останніх 30 років, – кліматичний період з 1991 до 2021 – 2022 років, – були перші декади квітня і з морозами, і зі сніговим покривом.

Зокрема, у 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 роках у перших декадах квітня температура повітря знижувалася до від'ємних значень. Подекуди в різних регіонах міг утворюватися сніговий покрив.

Тому це не є чимось надто аномальним. Але на фоні того, що в нас березень був надзвичайно теплий, практично найтепліший за всю історію спостережень у деяких регіонах, і розпочалася вегетація рослин досить рано, тому зараз ось таке зниження температури, особливо для плодових дерев, звичайно, буде дуже негативним,

– підкреслила Наталія Птуха.

Дізнайтеся вже зараз Коли буде потепління в Україні

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях – -17 – -22 градуси. На Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.